İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Aralık 2025 Çarşamba / 13 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4541
  • EURO
    49,5484
  • ALTIN
    5753.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 3 yıllığına anlaşma sağlandı! Merih Demiral imzayı atıyor
Spor

3 yıllığına anlaşma sağlandı! Merih Demiral imzayı atıyor

Al Ahli forması giyen Merih Demiral için yeni gelişme duyuruldu. Adı Fenerbahçe ile de anılan milli futbolcunun Suudi ekibiyle 3 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı belirtildi. İşte detaylar...

Haber Merkezi3 Aralık 2025 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
3 yıllığına anlaşma sağlandı! Merih Demiral imzayı atıyor
ABONE OL

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de 2023 yılında beri forma giyen milli stoper Merih Demiral, geleceği hakkında kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Milli yıldız, Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi ekibiyle bitecek olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatma kararı aldı.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Sezon sonunda Suudi ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun ismi Fenerbahçe ve birkaç Avrupa ekibiyle anılmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Suudi ekibiyle 16 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gollük performans sergiledi.

ÖNERİLEN VİDEO

Kafa kafaya çarpıştılar: Nevşehir'de kaza ''geliyorum'' dedi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.