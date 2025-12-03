Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de 2023 yılında beri forma giyen milli stoper Merih Demiral, geleceği hakkında kararını verdi.

SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Milli yıldız, Fabrizio Romano'nun haberine göre, Suudi ekibiyle bitecek olan sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatma kararı aldı.

FENERBAHÇE İLE ANILMIŞTI

Sezon sonunda Suudi ekibiyle sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun ismi Fenerbahçe ve birkaç Avrupa ekibiyle anılmıştı.

PERFORMANSI

Bu sezon Suudi ekibiyle 16 maçta forma giyen 27 yaşındaki stoper, 1 gollük performans sergiledi.