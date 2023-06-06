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Spor

3 yıllık anlaşma! Karim Benzema imzayı atıyor

Real Madrid'den ayrılan Fransız yıldız Karim Benzema'nın Al-Ittihad ile sözleşme imzaladığı öne sürüldü. İddiaya göre Benzema, 3 yıllık sözleşme imzaladı.

6 Haziran 2023 Salı 13:45 - Güncelleme:
3 yıllık anlaşma! Karim Benzema imzayı atıyor
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Real Madrid ile yollarını ayıran Karim Benzema, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad ile anlaşmaya vardı.

AFP'nin haberine göre; 35 yaşındaki futbolcu, Al-Ittihad ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

BUGÜN VEDA EDİLECEK

Real Madrid, kulüp başkanı Fiorentino Perez'in katılımıyla bugün düzenleyeceği kurumsal bir törenle Karim Benzema'ya veda edecek.

AL ITTIHAD VE 200 MİLYON EURO İDDİASI

Sport 1'in iddiasına göre; Karim Benzema, Suudi Arabistan yıllık 200 milyon euro kazanacak. Al-Ittihad, transferi gelecek hafta resmen duyuracak.

RAKAMLARLA BENZEMA'NIN REAL MADRID KARİYERİ

Karim Benzema, 2009 yazında henüz 21 yaşındayken Transfer olduğu Real Madrid'de kulüp tarihinin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu. Fransız oyuncu 14 sezonda 25 kez şampiyonluk sevinci yaşadı; 5 Şampiyonlar Ligi, 5 Kulüpler Dünya Kupası, 4 UEFA Süper Kupası, 4 La Liga, 3 Kral Kupası ve 4 İspanya Süper Kupası'nı koleksiyonuna ekledi.

Golcü futbolcu, 647 maça çıktığı Real Madrid'de kulübün en çok forma giyen 5. oyuncusu oldu ve 353 golle kulübün tüm zamanlarda en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda.

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