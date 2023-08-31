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Spor

3 yıllık anlaşma sağlandı! Alfredo Morelos yola çıkıyor

Bu yaz transfer dönemine damgasını vuran Fenerbahçe bir başka yıldız oyuncuyu daha kadrosuna katmak için gün sayıyor. Sarı lacivertliler, hali hazırda bonservisi elinde bulunan ve her konuda anlaşma sağladığı 27 yaşındaki forvet Alfredo Morelos ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Fanatik31 Ağustos 2023 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
3 yıllık anlaşma sağlandı! Alfredo Morelos yola çıkıyor
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Sarı lacivertlilerde Edin Dzeko'nun gelmesinin ardından Michy Batshuayi'nin huzursuzluk yaşadığı yönünde birçok haber çıkmıştı. Belçikalı oyuncunun, yedek beklemek istemediği ve bu nedenle ayrılma kararı aldığı kaydedildi.

MORELOS İLE HER KONUDA ANLAŞMA SAĞLANDI

Yönetim de bunun üzerine hemen yeni bir forvet arayışına başladı. Öte yandan Michy Batshuayi'ye gelen teklifler de değerlendirilmeye alındı. Sarı lacivertliler, adı daha önce de gündeme gelen, haziranda Rangers'tan ayrıldığından beri boşta olan Alfredo Morelos ile her konuda anlaşma sağlandı.

BATSHUAYİ'DEN 10 MİLYON EURO GELECEK

Kolombiyalı golcü önceki gece İstanbul'a gelirken, Batshuayi'nin satışı konusunda da Premier Lig ekibi Nottingham ile yaklaşık 10 milyon Euro karşılığında el sıkışıldı.

MORELOS İLE 3 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Fenerbahçe'de bugünün hareketli geçmesi bekleniyor. Hem Michy Batshuayi'nin Nottingham Forest'a satışı, hem de Alferdo Morelos'un 3 yıllık sözleşmesiyle ilgili KAP açıklamasının gelmesi muhtemel.

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