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Spor

3 yıllık anlaşma! Beşiktaş, Alex-Oxlade Chamberlain ile sözleşme imzalıyor

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü İngiliz futbolcu Alex-Oxlade Chamberlain ile anlaşma sağlandı. Tüm şartlar konusunda pürüzlerin giderildiği ve yıldız futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı belirtildi. İşte detaylar...

14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
3 yıllık anlaşma! Beşiktaş, Alex-Oxlade Chamberlain ile sözleşme imzalıyor
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Hem yaşayacağı şehri görmek hem de kulübü tanımak için salı günü İstanbul'a gelen Alex-Oxlade Chamberlain, edindiği olumlu izlenimler sonrası Beşiktaş'la pazarlık masasına oturmuştu.

Ancak yönetimin sözleşmeye sakatlıkla ilgili özel madde eklemek istemesi nedeniyle transfer süreci uzamıştı. Siyah beyazlı kulübün bu talebini de kabul eden İngiliz orta saha, cumartesi günü ve dün kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçti.

SEZON BAŞINA 2 MİLYON 250 BİN EURO KAZANACAK

Herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmayan yıldız futbolcuya sakatlık riski analizleri de yapıldı. Beşiktaş sağlık heyetinin herhangi bir risk görmemesi durumunda imzaların bugün ya da yarın atılacağı öğrenildi.

Sky Sports'un haberine göre; Siyeh beyazlılar, Alex-Oxlade Chamberlain ile son sezonu opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık mukavele yapılacak. 29 yaşındaki tecrübeli isim sezon başına 2 milyon 250 bin Euro garanti ücret alacak.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

6 yıl formasını giydiği Liverpool'dan ayrılan Chamberlain, Kırmızılarla çıktığı toplam 146 maçta 18 gol, 15 asistlik skor katkısı verdi.

29 yaşındaki İngiliz yıldız, birer kez Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, UEFA Süper Kupa, Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 4 FA Cup ve 3 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu gördü.

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