3 yıllık imzayı atıyor! Fenerbahçe'nin kanadı Anthony Martial ile uçacak

Manchester United, sözleşmesi sona eren Anthony Martial ile yollarını ayırdı. Son dönemlerde beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu, bonservisi elinde olarak teklifleri değerlendirmeye geçti. Süper Lig'den Fenerbahçe, Martial için devreye girdi.

FENERBAHÇE'NİN KANADI ANTHONY MARTİAL İLE UÇACAK

Fenerbahçe, büyük fırsat için harekete geçti. Sarı lacivertliler, bonservissiz bir şekilde bekleyen Anthony Martial'i kadrosuna katmayı planlıyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimlere günler kala gelecek sezon planlamasına da oluşturmaya devam ediyor. Şartlarda anlaşılması durumunda sarı lacivertliler, Martial transferini bitirmesi bekleniyor.

BARCELONA DA TAKİPTE!

Kadrosuna kanat forvet takviyesi yapmak isteyen ve ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, Anthony Martial'i listesine ekledi. Öte yandan; Monaco, West Ham, Lyon, Newcastle ve Tottenham gibi kulüpler de yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Star Gazetesi