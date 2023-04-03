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Spor

3 yıllık kontrat için 1 maç kaldı! Masuaku'nun geleceği...

Beşiktaş'ın Kongolu savunma oyuncusu Arthur Masuaku, dün gece oynanan Fenerbahçe maçı ile resmi maçlarda 24.maçına çıktı. tecrübeli oyuncu bir maçta daha forma giyecek olursa 2.2 milyon avroluk satın alma opsiyonu devreye giriyor ve 3 yıllık kontrat yapılması gerekiyor.

3 Nisan 2023 Pazartesi 09:47 - Güncelleme:
3 yıllık kontrat için 1 maç kaldı! Masuaku'nun geleceği...
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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı takım, ezeli rakibini 10 kişi kalmasına rağmen 4-2 yenerek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre sözleşmesinde, "25 maçta ilk 11'de forma giyerse 2.2 milyon euro'luk satın alma opsiyonu devreye girer" maddesi bulunan Arthur Masuaku, dün akşam siyah-beyazlı formayla ligde 24. karşılaşmasını oynadı.

29 yaşındaki futbolcu, gelecek hafta Giresunspor mücadelesinde de 11'de yer aldığı takdirde 3 yıllığına Beşiktaş'ın oyuncusu olacak ve sezon başına 1.3 milyon euro kazanacak.

Kongo Milli Takımı'nda da forma giyen Masuaku, çıktığı 11 karşılaşmada 1 gole imzasını attı.

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