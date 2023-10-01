Fenerbahçe, 6 numara problemini Miguel Crespo ile çözdü. Yaz transfer döneminde bu takviyeyi gerçekleştiremeyen Kanarya, yabancı kontenjanı ve maliyet sebebiyle orta saha hamlesini rafa kaldırmıştı. Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland karşılaşmasında attığı gol ve gösterdiği performansla yeniden taraftarda umut yaratan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi bugünkü maçın ardından uzayacak.

YENİ KONTRATIN SÜRESİ 3 YILLIK

1996 doğumlu orta sahanın menajeri, bugün İstanbul'a gelecek ve Rizespor karşılaşmasını tribünden takip edecek. Yarın ise kulüp binasında sözleşme imzalanacak. Portekizli 6 numaranın yeni kontratı 2027 yılında sona erecek. Maaşı ise 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bazı başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam 2 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun şimdiki piyasa değeri 1.5 milyon euro.

İSMAİL'LE FORMA SAVAŞI VERECEK

Fenerbahçe'de orta saha kurgusu oturmak üzere. Süper Lig maçlarında İsmail Yüksek ve Fred partner oluyor. Önlerinde ise Sebastian Szymanski var. Yabancı kuralı sebebiyle 6 numarada favori olan isim milli futbolcu İsmail Yüksek. Miguel Crespo ise Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaların banko ismi. Aynı zamanda 8 numarada da görev yapabilen Portekizli orta saha, Fred'in yerine de görev alabilir. Sözleşmesinin uzatılmasındaki en önemli etken ise bedelsiz olarak ayrılmasını engellemek.