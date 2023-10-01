İSTANBUL 21°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2023 Pazar / 17 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,3861
  • EURO
    29,0664
  • ALTIN
    1627.65
  • BIST100
    8334.94
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 3 yıllık yeni sözleşme yolda! Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası Crespo
Spor

3 yıllık yeni sözleşme yolda! Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası Crespo

Fenerbahçe, 27 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Miguel Crespo ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı lacivertli ekip, Çaykur Rizespor maçının ardından Portekizli yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak. İşte detaylar...

Akşam1 Ekim 2023 Pazar 09:28 - Güncelleme:
3 yıllık yeni sözleşme yolda! Fenerbahçe'nin yeni 6 numarası Crespo
ABONE OL

Fenerbahçe, 6 numara problemini Miguel Crespo ile çözdü. Yaz transfer döneminde bu takviyeyi gerçekleştiremeyen Kanarya, yabancı kontenjanı ve maliyet sebebiyle orta saha hamlesini rafa kaldırmıştı. Konferans Ligi'ndeki Nordsjaelland karşılaşmasında attığı gol ve gösterdiği performansla yeniden taraftarda umut yaratan 26 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'de kalmaya karar verdi. Sezon sonunda bitecek sözleşmesi bugünkü maçın ardından uzayacak.

YENİ KONTRATIN SÜRESİ 3 YILLIK

1996 doğumlu orta sahanın menajeri, bugün İstanbul'a gelecek ve Rizespor karşılaşmasını tribünden takip edecek. Yarın ise kulüp binasında sözleşme imzalanacak. Portekizli 6 numaranın yeni kontratı 2027 yılında sona erecek. Maaşı ise 1.5 milyon euro seviyelerinde olacak. Bazı başarı bonuslarıyla birlikte bu rakam 2 milyon euroya kadar çıkacak. Fenerbahçe'ye 1.5 milyon euroya 2021 yılında Estoril'den katılan Crespo'nun şimdiki piyasa değeri 1.5 milyon euro.

İSMAİL'LE FORMA SAVAŞI VERECEK

Fenerbahçe'de orta saha kurgusu oturmak üzere. Süper Lig maçlarında İsmail Yüksek ve Fred partner oluyor. Önlerinde ise Sebastian Szymanski var. Yabancı kuralı sebebiyle 6 numarada favori olan isim milli futbolcu İsmail Yüksek. Miguel Crespo ise Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaların banko ismi. Aynı zamanda 8 numarada da görev yapabilen Portekizli orta saha, Fred'in yerine de görev alabilir. Sözleşmesinin uzatılmasındaki en önemli etken ise bedelsiz olarak ayrılmasını engellemek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.