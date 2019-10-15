30 bin Türk Paris’i fethetti

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A Milli Takımımız’ın Fransa ile Paris’te oynadığı Euro 2020 eleme grubu maçına Türk taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmadan saatler önce ellerinde Ay-Yıldızlı bayraklarla stat çevresinde toplanan gurbetçi taraftarlar, meşaleler yakıp tezahüratlarda bulunarak Paris sokaklarını adeta Türk gölüne çevirdi. Ay-Yıldızlı taraftarlar, maçın oynandığı Stade de France’ta da muhteşem bir ambiyans yarattı. 81 bin kapasiteli stadyuma akın eden yaklaşık 30 bin kadar Türk taraftar, Milli Takım ısınmaya çıktığı esnada, “Türkiye, Türkiye” tezahüratlarıyla tribünleri inletirken, 90 dakika boyunca verdikleri destekle de Milliler’e adeta bir iç saha maçı atmosferi yaşattı. Türk futbolseverlerin coşkusu, tribünde yer alan Fransız taraftarların da dikkatini çekti. Şaşkınlığını gizleyemeyen on binlerce Fransız, cep telefonlarıyla Türk seyircilerin şovunu kaydetti.