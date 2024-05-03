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Spor

30 milyon euroyu gözden çıkardılar! Semih Kılıçsoy için büyük yarış

Beşiktaş için kötü geçen sezonun en büyük kazancı olan Semih Kılıçsoy'un talipleri artmaya devam ediyor. İngiltere, Almanya ve İspanya'dan talipleri olan 18 yaşındaki yıldız için kulüpler 30 milyon euroyu gözden çıkardılar. İşte o kulüpler...

Akşam3 Mayıs 2024 Cuma 09:26 - Güncelleme:
30 milyon euroyu gözden çıkardılar! Semih Kılıçsoy için büyük yarış
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Beşiktaş'ın unutmak istediği sezonda parlayan Semih Kılıçsoy, her geçen gün yukarıya çektiği performansıyla futbolun beşiği İngiltere'nin de radarına girdi. İngiliz FootballTransfers, 18 yaşındaki golcü futbolcu için Arsenal ve Tottenham'ın yarış halinde olduğunu yazdı. Türk yeteneğin 'Saf bir avcı' ifadesiyle değerlendirildiği haberde; iki kulübün de Semih Kılıçsoy için 25-30 milyon euro arasında bir bedeli gözden çıkardığı belirtildi. Öte yandan İngiliz CaughtOffside sitesinde West Ham United'ın da 18 yaşındaki yıldız golcüyle ilgilendiği ve yakın bedellere çıkabileceği ifade edildi.

ALMAN VE İSPANYOLLAR DEVREDE

CaughtOffside'da yer alan haberde; Beşiktaş'ın genç cevheri için Alman ve İspanyol kulüplerin de yaz aylarında teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. La Liga'dan Atletico Madrid ve Sevilla; Bundesliga'dan ise Borussia Dortmund ve RB Leipzig'in yakın takipte olduğu; Avrupa'nın başka ülke ve kulüplerinin de Semih'i markajda olduğu belirtildi. Aynı haberde; 18 yaşındaki golcünün Arsenal veya Tottenham Hotspur yerine West Ham United veya Fulham gibi daha orta sıra takımlarına transfer olması halinde forma şansının da artacağı ifade edildi.

AYRILMASI ÇOK UZUN SÜRMEZ!..

İngiliz FootballTransfers'in, Semih Kılıçsoy için yaptığı analizlerin bir kısmı şu şekilde: "Genç golcü, kısıtlı sürede; Premier Lig, Bundesliga ve La Liga gibi dev liglerin gözlemcilerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sergio Agüero'yu idol olarak gören 18 yaşındaki yıldız forvet; fiziksel olarak gösterişten uzak ancak dinamizmi ve tekniğiyle parlıyor. 'Avcı' rolünü başarıyla yerine getiren Semih Kılıçsoy, derinlere dalmaktan ve kombinasyon oyunuyla atakları kolaylaştırmaktan korkmuyor. Çok yönlü yeteneği onun her iki kanattan da atak yapabileceği anlamına geliyor ancak en iyi rolü santrfor oynamak."

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