30 yılın en kötü Galatasaray’ı

Galatasaray 7 maçlık periyotta 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan elde ederken, 2006-07 ve 2013-14 sezonundaki performansını egale etti. Aslan daha önceki en kötü sezon başlangıcı ise 1989-90 sezonunun ilk 7 haftasında topladığı 7 puandı. Sarı-Kırmızılı takım 1989-90 sezonunun ilk 7 haftasında 4 gol atabilmişti. Bu sezon ise 6 golü olan G.Saray 30 yılın en kötü hücum performansına da imza attı.