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30 yılın en kötü Galatasaray’ı

CİM-BOM, sezonun ilk 7 haftasındaki performansı ile son 30 sezonun en kötü startını verdi.

  • Star Spor
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Galatasaray 7 maçlık periyotta 2 galibiyet ve 4 beraberlikle 10 puan elde ederken, 2006-07 ve 2013-14 sezonundaki performansını egale etti. Aslan daha önceki en kötü sezon başlangıcı ise 1989-90 sezonunun ilk 7 haftasında topladığı 7 puandı. Sarı-Kırmızılı takım 1989-90 sezonunun ilk 7 haftasında 4 gol atabilmişti. Bu sezon ise 6 golü olan G.Saray 30 yılın en kötü hücum performansına da imza attı.

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