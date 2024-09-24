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  • 319. kez Avrupa sahnesine çıkıyor! Galatasaray'ın rakibi PAOK
Spor

319. kez Avrupa sahnesine çıkıyor! Galatasaray'ın rakibi PAOK

Ligde kusursuz bir şekilde yoluna devam eden Galatasaray yarın akşam Avrupa sahnesine çıkıyor. Sarı kırmızılı ekip Yunan ekibi PAOK ile Avrupa Ligi'nde ilk maçını oynayacak. İşte detaylar...

AA24 Eylül 2024 Salı 12:10 - Güncelleme:
319. kez Avrupa sahnesine çıkıyor! Galatasaray'ın rakibi PAOK
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UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Yunanistan'ın PAOK takımını konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 319. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 318 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 429 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 476 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 95. RANDEVU

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 94 kez sahne aldı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 146 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 119 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi94373126146119
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam31811384121429476

YUNANİSTAN TAKIMLARINA KARŞI 7. MAÇ

Galatasaray'ın, Avrupa kupalarında Yunanistan ekiplerine karşı üstünlüğüyle dikkati çekiyor.

Avrupa kupalarında Yunan takımları Panathinaikos, Panionios ve Olympiakos ile toplamda 6 kez karşılaşan sarı-kırmızılılar, 5 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı.

Söz konusu müsabakaların biri hariç tamamında gol atan Galatasaray, 9 kez fileleri havalandırdı. Yunan takımlarıyla yaptığı 6 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan "Cimbom" sadece 4 gol yedi.

Galatasaray'a ilk kez rakip olacak PAOK ise daha önce Türk takımlarından Fenerbahçe ile 2, Beşiktaş ile 1 kez karşılaştı. Fenerbahçe'yi karşısında birer galibiyet ve beraberlik alan Selanik temsilcisi, Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

Galatasaray'ın Yunanistan temsilcileriyle yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

SezonOganizasyonMaçSkor
2003-2004UEFA Şampiyonlar LigiGalatasaray-Olympiakos1-0
2003-2004UEFA Şampiyonlar LigiOlympiakos-Galatasaray3-0
2007-2008UEFA KupasıPanionios-Galatasaray0-3
2008-2009UEFA KupasıGalatasaray-Olympiakos1-0
2009-2010UEFA Avrupa LigiPanathinaikos-Galatasaray1-3
2009-2010UEFA Avrupa LigiGalatasaray-Panathinaikos1-0

EVİNDEKİ MAÇLARDA YUNAN RAKİPLERİNİ YENDİ

Galatasaray, iç sahada Yunanistan takımlarıyla yaptığı 3 maçı da kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Yunanistan temsilcileriyle evinde yaptığı 3 maçtan da 1-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

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