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Spor

33. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA18 Nisan 2022 Pazartesi 15:09 - Güncelleme: 18 Nisan 2022 Pazartesi 15:09
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Altaş Denizlispor-İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

18.00 Bursaspor-Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa FK-Balıkesirspor: Melis Özçiğdem

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: Alper Akarsu

16.00 MKE Ankaragücü-Altınordu: Yasin Kol

18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: Volkan Bayarslan

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

20.30 Eyüpspor-Beypiliç Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe

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