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Spor

33'üncü hafta hakemleri Süper Lig'de belli oldu

33. haftası oynanacak olan Spor Toto Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu.

4 Mayıs 2023 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
33'üncü hafta hakemleri Süper Lig'de belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, dijital atama yöntemi ile belirlenen hakemler şöyle:

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş: Mete Kalkavan

21.00 Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek

13.30 HangiKredi Ümraniyespor-Demir Grup Sivasspor: Burak Şeker

16.00 Arabam.com Konyaspor-Yukatel Kayserispor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Bitexen Giresunspor-Fenerbahçe: Bahattin Şimşek

20.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Erkan Özdamar

20.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir: Halil Umut Meler

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