36. hafta hakemleri Spor Toto 1. Lig'de belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluğunu ligin bitmesine 5 Hafta kala ilan eden Samsunspor'un ardından 2.lik ve Play-Off yarışı iyice kızışmış halde.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler ise şöyle:
Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan
Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan
Bodrumspor-Altınordu: Ümit Öztürk
Sakaryaspor-Pendikspor: Turgut Doman
Manisa FK-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu
Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: Burak Pakkan
Altay-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Aksu