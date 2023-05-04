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Spor

36. hafta hakemleri Spor Toto 1. Lig'de belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de 36. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
36. hafta hakemleri Spor Toto 1. Lig'de belli oldu
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Spor Toto 1. Lig'de heyecan sürüyor. Şampiyonluğunu ligin bitmesine 5 Hafta kala ilan eden Samsunspor'un ardından 2.lik ve Play-Off yarışı iyice kızışmış halde.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, tamamı 7 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler ise şöyle:

Erzurumspor FK-Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Beyçimento Bandırmaspor-Dyorex Boluspor: Murat Erdoğan

Bodrumspor-Altınordu: Ümit Öztürk

Sakaryaspor-Pendikspor: Turgut Doman

Manisa FK-Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

Çaykur Rizespor-Tuzlaspor: Burak Pakkan

Altay-Altaş Denizlispor: Oğuzhan Aksu

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