İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2022 Pazartesi / 21 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,3308
  • EURO
    18,2327
  • ALTIN
    1025.02
  • BIST100
    2520.15
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 37 yaşındaki Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da
Spor

37 yaşındaki Hakan Özmert 1 yıl daha Antalyaspor'da

Antalyaspor ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Özmert, kırmızı beyazlı kulüple 1 yıllığına yeniden anlaştı.

AA20 Haziran 2022 Pazartesi 15:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, takım kaptanı Hakan Özmert ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, yöneticiler, ve antrenörler katıldı.

Çetin, kaptan Özmert ile imza masasında olmaktan son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Özmert'in Antalyaspor'a 4 buçuk yıldır hizmet verdiğini belirten Çetin, "Takımımıza emeği çok. Kendisinden gelecek yıl da beklentimiz çok yüksek. İnşallah seneye Hakan Özmert ile tekrardan bu imza masasına otururuz. Özmert'in takım içindeki duruşu ve aile yapısı Antalyaspor felsefesinin tam olarak yansımasıdır. Kendisine hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun." dedi.

Özmert ise imza törenlerine alışık olduğunu fakat bu sefer çok heyecanlandığını ifade etti.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Antalyaspor'da geçirdiğinden çok mutlu olduğunu kaydeden Özmert, "Burası kendi evim. Gerçekten böyle hissediyorum. Antalyasporlu olmaktan çok mutluyum ve burada çok huzurluyum. Nuri hocamızdan da çok şey öğreniyoruz. Hocamız kendisini inanılmaz şekilde geliştirmiş. Önümüzdeki sezon da Antalyaspor olarak iyi sonuçlar elde edip hayalimiz olan Avrupa kupalarına katılırız inşallah." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.