38 yılın en kötü Aslan’ı

GALATASARAY, kötü gidişatı durduramıyor. İç sahada 41 maçlık yenilgisizlik serisine Başakşehir karşısında son vermek zorunda kalan Sarı-Kırmızılı takım bu sezon özellikle hücum yollarında etkisiz kalmanın sıkıntısını çekiyor. Geride kalan 12 haftada sadece 13 gol atabilen Cim-Bom, en son 1981-82 sezonunda bundan daha kötü bir başlangıç yapmış ve 38 sezon önce 10 golde kalmıştı. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Falcao ve diğer golcü Andone’nin sakatlıkları da bu kötü performansta etkili oldu.

BÜYÜK MAÇLARDA SIKINTI ARTIYOR

Cim-Bom bu sezon özellikle büyük maçlarda gol sıkıntısını derinden hissederken, Şampiyonlar Ligi’ndeki 4 maçın yanı sıra Fenerbahçe (0-0), Beşiktaş (0-1) ve Başakşehir (0-1) maçlarında da topu kale çizgisinden geçiremedi. Sarı-Kırmızılı takım aynı zamanda son 9 sezonun en kötü sezon başlangıcına da imza attı. Geride kalan 12 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi ile 19 puan toplayabilen G.Saray, 2010-11 sezonunda 16 puan elde etmişti. 2017-18’de ise 26 puanla Aslan, son 9 sezondaki en yüksek rakama ulaştı.