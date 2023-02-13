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Spor

4 Büyükler'den depremzedeler için ortak proje

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor; Kahramanmaraş merkezli depremlerde mağdur olan afetzedeler için ortak bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Fanatik13 Şubat 2023 Pazartesi 09:52 - Güncelleme:
4 Büyükler'den depremzedeler için ortak proje
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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Türk sporunun devleri, diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Yeri geldi, ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

ORTAK FORMA PLANI

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı. Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

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