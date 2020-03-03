İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1718
  • EURO
    6,8613
  • ALTIN
    318.504
  • BIST100
    110272
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Aston Villa ve S.United Sörtloth için devreye girdi
Spor

Real Madrid, Aston Villa ve S.United Sörtloth için devreye girdi

Sezon başında Premier Lig ekibi Crystal Palace'den Trabzonspor'a kiralık transferi gerçekleşen Norveçli golcü Alexander Sörloth, attığı gollerle takımını zirveye taşırken, diğer yandan da transfer haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

03 Mart 2020 Salı 14:25 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:03

Sezon başında Crystal Palace'den 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a transfer olan Sörloth, bordo mavili kulüpte attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Sörloth'u izlemeye alan kulüplerin başında İspanyol devi Real Madrid geliyor.

Fransiz teknik direktörün dikkatini çekmeyi başaran Norveçli golcü için özel olarak scoutlarını gönderen ve Trabzonspor'un maçlarında adeta kamp yapan Madrid, sezon sonunda hem Crystal Palace, hem de Trabzonspor ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

PREMIER LİG'DEN 3 TALİP

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Sörloth'a sadece Real Madrid talip değil. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Sheffield United da, oyuncunun gelişimini takip ederken, transfer gelişmeleriyle yakından ilgileniyor.

.

Subhi et-Tufeyli: Biz bugün Hizbullah olarak Suriye'de savaşıyoruz

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme
Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

Bahar Kalkanı Harekatı dengeleri değiştirdi: Kritik gelişme

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'
'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

'HİSAR hava savunma sistemi bir haftaya sahada olacak'

Rejimi körelten strateji
Rejimi körelten strateji

Rejimi körelten strateji

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'

'Putin'in bunun dışında başka seçeneği yok'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.