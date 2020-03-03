03 Mart 2020 Salı 14:25 - Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 15:03

Sezon başında Crystal Palace'den 6 milyon euroluk satın alma opsiyonu ile Trabzonspor'a transfer olan Sörloth, bordo mavili kulüpte attığı gollerle Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

Uluslararası basında yer alan bilgilere göre Sörloth'u izlemeye alan kulüplerin başında İspanyol devi Real Madrid geliyor.

Fransiz teknik direktörün dikkatini çekmeyi başaran Norveçli golcü için özel olarak scoutlarını gönderen ve Trabzonspor'un maçlarında adeta kamp yapan Madrid, sezon sonunda hem Crystal Palace, hem de Trabzonspor ile iletişime geçmeye hazırlanıyor.

PREMIER LİG'DEN 3 TALİP

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Sörloth'a sadece Real Madrid talip değil. Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Aston Villa ve Sheffield United da, oyuncunun gelişimini takip ederken, transfer gelişmeleriyle yakından ilgileniyor.

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