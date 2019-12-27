4 formanın sahibi belli oldu

Star Spor 27.12.2019 00:08 - Güncelleme: 27.12.2019 00:09

CİM-BOM’DA Ocak ayı transfer çalışmaları devam ederken, ikinci yarı kadrosunda bazı isimlerin yeri netleşmeye başladı. 2020’nin Galatasaray kadrosunda öncelikle sakatlığı geçen Emre Akbaba formasına kavuşacak. Takımla çalışmalara başlayan ve maç eksiği olan Emre Akbaba hazırlık döneminde tüm eksiklerini gidererek ikinci devreye girecek. Yine takıma dönecek bir diğer isim ise sezon başında yabancı kontenjanına takıldığı için sözleşmesi dondurulan Martin Linnes. Norveçli oyuncunun sözleşmesi yeniden devreye girecek ve Linnes savunmadaki yerini alacak. 2020 Galatasaray’ında forvet için en önemli hamle Diagne olacak. Diagne de yarım sezon aradan sonra Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Yine prensipte anlaşmaya varılan Saracchi de yeni dönemde Fatih Terim’in önemli bir silahı olacak