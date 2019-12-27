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Spor

4 formanın sahibi belli oldu

Galatasaray’da prensipte anlaşmaya varılan Diagne ve Saracchi’nin yanı sıra takıma yeniden dönecek olan Linnes ve iyileşen Emre Akbaba ikinci devrede takımın önemli parçaları olacak.

Star Spor27.12.2019  00:08 - Güncelleme: 27.12.2019  00:09

CİM-BOM’DA Ocak ayı transfer çalışmaları devam ederken, ikinci yarı kadrosunda bazı isimlerin yeri netleşmeye başladı. 2020’nin Galatasaray kadrosunda öncelikle sakatlığı geçen Emre Akbaba formasına kavuşacak. Takımla çalışmalara başlayan ve maç eksiği olan Emre Akbaba hazırlık döneminde tüm eksiklerini gidererek ikinci devreye girecek. Yine takıma dönecek bir diğer isim ise sezon başında yabancı kontenjanına takıldığı için sözleşmesi dondurulan Martin Linnes. Norveçli oyuncunun sözleşmesi yeniden devreye girecek ve Linnes savunmadaki yerini alacak. 2020 Galatasaray’ında forvet için en önemli hamle Diagne olacak. Diagne de yarım sezon aradan sonra Sarı-Kırmızılı formayı giyecek. Yine prensipte anlaşmaya varılan Saracchi de yeni dönemde Fatih Terim’in önemli bir silahı olacak

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