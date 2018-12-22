4 futbolcudan şantaj! 'Ya Moourinho gider ya biz'
Manchester Unitedlı 4 futbolcunun, Jose Mourinho’nun gönderilmemesi durumunda ocakta takımdan ayrılma tehdidinde bulundukları, bunun ardından Portekizli teknik adamla yolların ayrıldığı ortaya çıktı.
Manchester United’ın Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının detayları ortaya çıkmaya başladı. İngiliz basınının bildirdiğine göre deneyimli çalıştırıcının gidişinde futbolcuların talebi etkili oldu.
Kırmızı-beyazlıların dört futbolcusunun asbaşkan Ed Woodward’ın yanına giderek teknik adamla yola devam edilmesi durumunda, kendilerinin ocak ayında takımdan ayrılacaklarını söyledi. Yıldız isimler olduğu belirtilen futbolcuların yaptıkları şantajın işe yaradığı ardından Mourinho ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Bu dört futbolcunun, Jose Mourinho’nun bazı takım üyelerine olan davranışlarından memnun olmadıkları bu yüzden böyle bir yol tercih ettikleri vurgulandı.
(Skorer)
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