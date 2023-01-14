4 gollü maçta 3 puan Adana Demirspor'un!

Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı Adana Demirspor 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 49. dakikada Yusuf Sarı, 66. dakikada Emre Akbaba ve 77 dakikada Gökhan İnler kaydetti. MKE Ankaragücü'nün golü ise 61. dakikada Uras Radakovic kaydetti.

Adana Demirspor bu sonuçla Başakşehir mağlubiyeti sonrası moral buldu. Demirspor bu sonuçla puanını 33'e çıkardı ve zirve takibini sürdürdü. Ankaragücü ise 19 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Adana Demir, Giresunspor'u ağırlayacak. MKE Ankaragücü, Konyaspor deplasmanına gidecek.

VAR DEVREYE GİRDİ!

Konuk ekip Ankaragücü'nün 20. dakikada bulduğu gol faul gerekçesiyle iptal edildi. Ali Sow, Benjamin Stambouli'ye yaptığı baskının ardından topu kazandı. Ali Sowe pasını ceza sahasına çıkardı ve Emre Kılınç topu ağlara gönderdi.

Golün ardından VAR hakemi Hakan Ceylan, maçın orta hakemi Burak Şeker'i pozisyonu incelemesi için uyardı. Burak Şeker kenara geldi ve bir süre pozisyonu monitörden izledi. Bu incelemenin ardından Ankaragücü'nün golü iptal edildi.

2 GOL DE OFSAYTA TAKILDI

Öte yandan Ankaragücü'nün Adana Demirspor ile oynadığı maçın ilk yarısında Başkent ekibinin attığı iki gol de (Ali Sow, Emre Kılınç) ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

ANKARAGÜCÜ'NDEN YOĞUN BASKI!

Orta sahaların çabuk geçildiği karşılaşmada konuk ekip Ankaragücü, Emre Kılınç, Ali Sowe, Taylan Antalya'lıyla birçok kez gole yaklaşsa da kaleci Ertaç gole izin vermedi.