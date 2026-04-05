4 gollü maçta galip yok! Samsunspor ve Konyaspor yenişemedi

Süper Lig'in 28. haftasında Samsunspor, sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maç 2-2 tamamlandı.

Konyaspor, 23. dakikada Enis Bardhi'nin penaltıdan attığı golle Samsunspor deplasmanında 1-0 öne geçti. Samsunspor, 42. dakikada Carlo Holse'nin golüyle devreyi 1-1 eşitlikle tamamladı.

Samsunspor'da ilk golü atan Holse, 72'de bir kez daha sahneye çıktı ve Karadeniz ekibi, Konyaspor karşısında 2-1 öne geçti.

Konyaspor, 79. dakikada Blaz Kramer'in attığı golle 2-2'yi buldu.

KIRMIZI KART, PENALTI KAÇTI

Samsunspor, karşılaşmanın 90. dakikasında penaltı kazandı. Konyaspor'da penaltıya neden olan Adama Nagalo, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.

Samsunspor'da 90+3. dakikada penaltıyı kullanan Olivier Ntcham, kaleci Bahadır'ı geçemedi.

KARŞILAŞMA 2-2 TAMAMLANDI

Bu sonucun ardından Samsunspor 36, Konyaspor 31 puana yükseldi.

Süper Lig'de bir maç eksiği bulunan Samsunspor, hafta arasında erteleme maçında Rizespor'a konuk olacak. Karadeniz ekibi, daha sonra ligde Eyüpspor deplasmanına gidecek. Konyaspor, ligin bir sonraki haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

15. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasına iyi yükselen Holse'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

23. dakikada TÜMOSAN Konyaspor 1-0 öne geçti. Ceza sahasında top Borevkovic'in eline çarpması nedeniyle hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Bardhi, meşin yuvarlağı ve kaleci Okan Kocuk'u ayrı ayrı köşelere gönderdi. 1-0

35. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahasına ortasında Coulibaly'nin gelişine vurduğu top, kaleci Bahadır Han Güngördü'de kaldı.

43. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert vuruşunda top, defansa çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

