İdeal ilk 11 oluşturmadığı için eleştirilen Tedesco, Stuttgart maçındaki kadroyu sürdü. Formda ekiplerden Antep, F.Bahçe'ye karşı kapanmak yerine cesur oyun seçti. Kerem, Asensio, Nene gibi hareketli futbolcuları olan Kanarya direkt toplarla rahat ilerledi. Nesyri 4'te takipçiliğini konuşturarak duran topta demarke kaldı, perdeyi açtı. Faslı peşinden sağ ayağıyla şut çekti direğe takıldı. 22'de ise hazırlayıcı Asensio oldu, Nesyri yine tabelaya adını yazdırdı. İlk yarı Fener'e çıkan 3 sarı kart Tedesco'yu zorladı ve 55'te 2 hamle birden yaptı. Kanarya ikinci devre yine geride bekledi. 61'de sarısı olan Brown çıktı. Kart temizliği yapan Tedesco, derbide oynayacak futbolcularını da aldı. Oyuna sonradan giren ve etkili olan Oğuz üstünden F.Bahçe geçişleri yaptı. Skoru çevirmek için cesur oynayan Antep boşluk verdi. Zorları kaçıran Fener'de kulübeden gelen Anderson Talisca, 'Ben zoru severim' diyerek 2 süper golle Gaziantep'te şov yaptı...

DOĞRU YOLDA GİDİYORUZ

F.Bahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco takımı şöyle değerlendirdi: "Bu galibiyetten dolayı çok mutluyum. Bizim için zor bir haftaydı. Stuttgart maçında çok enerji harcadık. Bu maça da iyi başladık. İleri doğru ilerliyoruz. Çok mutluyum, çalışanlarımız ve taraftarımız mutlu olduğu için. Aynı 11'i seçtim çünkü enerjinin devam etmesini istedim." Öte yandan Tedesco maç sonu sahanın ortasında motivasyon konuşması yaptı.

25 KİŞİLİK AİLEYİZ

Nelson Semedo: "Takımı tebrik ediyorum. Şunu söyleyim Gaziantep iyi takım. Herkes çok çalıştı ve takım olduğumuzu gösterdik. Biz 25 kişilik bir kadroyuz. Sahada olan, kulübeden gelen, herkes elinden geleni yaptı. Talisca, Oğuz, Levent, herkes... Biz bir takımız.

DERBİYİ DÜŞÜNECEĞİZ

Maça sonradan girip etkili oynayan Levent Mercan, "Son maçlarda üzerine koyarak gidiyoruz. Hiç pes etmedik. Daha fazla atabilirdik. Derbiye hazırlanacağız. Şimdi o maçı düşünebiliriz. Kazanmak istiyoruz ve tüm odağımızı derbiye vereceğiz. İnşallah alırız" dedi.