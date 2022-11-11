4 hoca da milli yıldızın peşinde! Ocakta harekete geçecekler

12 Ocak 2023'te başlayacak transfer dönemi öncesi Galatasaray , Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor milli yıldızın peşine düştü.

GALATASARAY'DA YERLİ OYUNCU EKSİĞİ

Okan Buruk'un elini kolunu bağlayan en büyük sorun; yerli rotasyonu... Sezon başından bu yana Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'den istediği verimi alamayan genç teknik adam; Barış Alper Yılmaz, Kazımcan Karataş ve Emin Bayram ile çok sayıda deneme yaptı, ancak istediği sonuçlara bir türlü ulaşamadı.

FENERBAHÇE'DE STOPER EKSİĞİ

Jorge Jesus'un elinde Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Luan Peres gibi 4 önemli stoper var. Ancak Peres ve Henrique'nin sakatlıkları nedeniyle hem savunma hattı hem de oyun kurgusu (3'lü savunmadan 4'lüye geçildi) değişmek zorunda kaldı. Üstelik şu ana kadar hem Süper Lig hem Avrupa Ligi'nde yarışan Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası sonrasında Türkiye Kupası'nda da boy gösterecek.

HEDEF KAAN AYHAN

Kulübünde bu sezon istediği süreyi alamayan, geride kalan 14 haftanın 13'ünde kadroya dahil giremeyen Kaan Ayhan'ın devre arasında rotası Türkiye olabilir. Önce 28 yaşındaki oyuncudan okey alacak olan devler, ardından Sassuolo'nun kapısını çalacak.

EN İSTEKLİ TAKIM FENERBAHÇE

İşte bu nedenle Kaan, Fenerbahçe'nin de radarında. Üstelik Kanarya'nın, en somut adımları atan kulüp olduğu konuşuluyor. Çünkü şu ana kadar yapılan temaslarda Kaan ile el sıkışıldığı, Sassuolo'nun da 6 Milyon Euro zorunlu satın opsiyonu ile kiralamaya 'okey' verdiği iddia ediliyor. Artık bu rakamda pazarlıklara geçildiği söyleniyor.

BEŞİKTAŞ'TA İSTEKLİ

Valerien Ismael'i gönderip Şenol Güneş'i yeniden göreve getiren Beşiktaş da Kaan Ayhan konusunda ısrarcı... Bir önceki döneminde Siyah-Beyazlılar ile iki kez şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam, yeni dönemindeki ikinci maçı sonrasında (Galatasaray derbisi) stoper mevkiindeki sıkıntılardan bahsetmiş ve net olarak bu bölgeye transfer istediğini ifade etmişti.