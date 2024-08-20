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Spor

4 isim listede yok! İşte Trabzonspor'un UEFA kadrosu

UEFA Konferans Ligi play off turunda St. Gallen ile karşılaşacak olan Trabzonspor maçın kadrosunu duyurdu. Bordo mavililerin açıkladığı kadroda Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas yer almadı. İşte detaylar...

20 Ağustos 2024 Salı 13:12 - Güncelleme:
4 isim listede yok! İşte Trabzonspor'un UEFA kadrosu
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UEFA Konferans Ligi play-off turunda Trabzonspor, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre ekibi St. Gallen'e konuk olacak.

TRABZONSPOR'DA 4 İSİM KADRODA YOK

Trabzonspor'un St. Gallen maçı için UEFA'ya bildirdiği kadroda Tonio Teklic, Rayyan Baniya, Umut Bozok ve Taxiarchis Fountas yer almadı.

Trabzonspor'un kadrsou şöyle:

Uğurcan Çakır, Onuralp Çevikkan, Muhammet Taha Tepe, Borna Barišić, Batista Mendy, Stefan Savić, Eren Elmalı, Serkan Asan, Stefano Denswil, Arsenii Batahov, Arif Boşluk, Pedro Malheiro, Ali Yilmaz, John Lundstram, Edin Višća,

Enis Bardhi, Ozan Tufan, Umut Güneş, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Anthony Nwakaeme, Trézéguet, Denis Drăguş, Enis Destan, Mislav Oršić

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