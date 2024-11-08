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Spor

4 maçta tek mağlubiyet Fenerbahçe'den... İşte ülke puanında son durum

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş ve Galatasaray haftayı galibiyetle kapatırken Fenerbahçe, Hollanda deplasmanından mağlup ayrıldı. Konferans Ligi'ndeki tek ekibimiz Başakşehir ise zorlu Kopenhag sınavından beraberlikle geçti. İşte alınan sonuçların ardından ülke puanındaki son durum...

8 Kasım 2024 Cuma 10:14 - Güncelleme:
4 maçta tek mağlubiyet Fenerbahçe'den... İşte ülke puanında son durum
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UEFA Ülke puanı sıralaması için kritik hafta geride kaldı. Galatasaray, Tottenham ile karşılaşırken Fenerbahçe ise AZ Alkmaar deplasmanına konuk oldu.. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Başakşehir ise Kopenhag takımıyla karşı karşıya geldi.. 2024-2025 sezonunda Türkiye, ülke puanı sıralamasında en yakın rakibi Çekya'yı yakalamaya çalışıyor. Çekya, 2024-2025 sezonunda yaptığı atakla Türkiye'yi sıralamada geride bıraktı. Norveç, Avusturya, Yunanistan gibi ülkeler ise puan sıralamasında Türkiye'nin gerisinde kaldı. İşte, UEFA Ülke puanı sıralamasında son durum...

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Avrupa kupalarında bugün üç temsilcimizin mücadeleleri tamamlandı. Fenerbahçe, AZ Alkmaar deplasmanında kaybetti. Galatasaray ise Tottenham'ı 3-2 geçti. Konferans Ligi'nde Başakşehir ise Kopenhag ile berabere kaldı. Mücadelelerin tamamlanmasıyla birlikte UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi. Türkiye, alınan sonuçlarla birlikte ülke puanını 39.100 puana yükseltti ve 10. sıradaki yerini korudu. Türkiye'nin sıralamada rekabet ettiği Çekya ise 41.050 puanla 9. basamakta yer alıyor.

2024-2025 UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İNGİLTERE - 94.303

2-İTALYA - 83.606

3- İSPANYA - 77.989

4-ALMANYA - 75.535

5- FRANSA - 63.236

6- HOLLANDA - 58.566

7- PORTEKİZ - 54.016

8 - BELÇİKA - 47.200

9- ÇEKYA - 41.050

10- TÜRKİYE - 39.100

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