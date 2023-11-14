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Spor

4 Süper Lig kulübü PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, 12. haftanın Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı. Bu hafta kurula sevk edilen Süper Lig ekipleri; Fenerbahçe, Trabzonspor, Adana Demirspor ve Sivasspor olarak açıklandı.

IHA14 Kasım 2023 Salı 20:30 - Güncelleme:
4 Süper Lig kulübü PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da olduğu 4 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Adana Demirspor müsabakasındaki 'saha olayları', 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' ve 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; aynı mücadelede ev sahibi Y.Adana Demirspor, 'çirkin ve kötü tezahüratı', 'usulsüz seyirci alınması' ve 'merdiven boşluklarının boş bırakılmaması' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi. Trabzonspor, Konyaspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle; Sivasspor, Fatih Karagümrük maçındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Fenerbahçe Kulübü Antrenörü Sercan Terzioğlu 'talimatlara aykırı hareketi' ve 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle; Adana Demirspor Kulübü antrenörü Serkan Damla ise 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle disipline gönderildi.

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