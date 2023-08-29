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Spor

4 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nce 4 Süper Lig ekibinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği açıklandı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 18:33 - Güncelleme:
4 Süper Lig takımı PFDK'ya sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği'nce Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre; Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanan müsabakalarla ilgili Kasımpaşa, Çaykur Rizespor, Alanyaspor "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

Kasımpaşa Kulübü idarecisi Serkan Reçber'in Pendikspor maçındaki "hakem soyunma odası ve koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle; Çaykur Rizespor Kulübü masörü Osman Duran ile kulüp görevlileri Serkan Gürbüz ve Mahmut Uğur Çilkız'ın Trabzonspor müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Kayserispor Kulübü görevlisi Aykut Karakaya'nın Samsunspor müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği açıklandı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Tuzlaspor, Sakaryaspor, Ümraniyespor, Göztepe, Adanaspor, Kocaelispor ve Giresunspor da çeşitli nedenlerle disiplin kuruluna sevk edildi.

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