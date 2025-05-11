1. Lig'in son haftası sonunda; Süper Lig'e çıkmayı garantileyen 2. takım belli olurken, PlayOff oynayacak ve küme düşecek takımlar da kesinleşti. Asırlık çınar Gençlerbirliği, ligin son sırasındaki Y.Malatyaspor'u deplasmanda 5-0 mağlup ederek, Kocaelispor'un ardından Süper Lig'e yükselen ikinci takım olmayı başardı. Hüseyin Eroğlu yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar, 4 sezonun ardından tekrardan Süper Lig'de mücadele edecek.

2.'LİĞİ GEÇEN HAFTA ALDI

Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük, deplasmanda Pendikspor'a 2-0 kaybetmiş, Gençlerbirliği ise evinde Sakarya'yı 1-0 mağlup etmişti. Bu sonuçların ardından K.Gümrük, ikinciliği Ankara temsilcisine devretmişti. Son haftada Gençlerbirliği, Y.Malatyaspor'u 5-0 mağlup ederek Süper Lig biletini kapmayı başardı. G.Birliği bu sezon 37 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 65 puan topladı