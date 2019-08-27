4 yıl sonra en kötü start

SON şampiyon Galatasaray, Süper Lig’e beklemediği şok bir başlangıç yaptı. İlk maçında Denizlispor’a 2-0 yenilen Cim-Bom, önceki gece de 90+6’da yediği golle Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-Kırmızılı takım bundan önce son olarak 2015-16 sezonuna böyle kötü bir başlangıç yapmış, o sezon Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken, Osmanlıspor’a da 2-1 yenilmişti. Aslan 2016-17, 2017-18 ve 2018-19 sezonlarında da ilk 2 maçtan 6’şar puan çıkartmıştı. Galatasaray 1 puan aldığı 2015- 16 dönemini 6. sırada tamamlarken sezon başında takımın başında Hamza Hamzaoğlu görev yapmış, kötü giriş sonrası yerini Jan Olde Riekerink’e bırakmıştı. Öte yandan 2 haftada sadece bir gol atabilen Aslan, 2 maçı da kaybetttiği 2010-11 sezonunda yine sezona 1 golle girmişti