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Spor

4 yıllık imza! Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini açıkladı

Fenerbahçe, Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

16 Temmuz 2024 Salı 19:33 - Güncelleme:
4 yıllık imza! Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferini açıkladı
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Fenerbahçe Kulübü, 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Oğuz Aydın ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı." denildi.

Açıklamada, "23 yaşındaki milli futbolcu, kendisini 4 yıllığına sarı-lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

SEZON KARNESİ

Oğuz Aydın, geçen sezon Corendon Alanyaspor formasıyla çıktığı 38 maçta 13 gol, 8 asist kaydetti.

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