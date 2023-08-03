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Spor

4 yıllık yeni imza! RAMS Başakşehir, Deniz Dilmen ile nikah tazeledi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını duyurdu.

IHA3 Ağustos 2023 Perşembe 12:31 - Güncelleme:
4 yıllık yeni imza! RAMS Başakşehir, Deniz Dilmen ile nikah tazeledi
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RAMS Başakşehir, 18 yaşındaki kaleci Deniz Dilmen'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı.

RAMS Başakşehir, geçen sezon Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor maçında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Deniz Dilmen'in sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekipten, konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Deniz Dilmen'in sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç kalecimizin imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Deniz Dilmen'e kulübümüzde başarı dolu sezonlar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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