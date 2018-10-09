40. İstanbul Maratonu için geri sayım başladı

İstanbul'un en önemli organizasyonlarından biri olan Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda geri sayım başladı.

Maratonun tanıtım toplantısı Sepetçiler Kasrı'nda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu katıldı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda iki kıta arasında koştuklarını vurgulayan Mevlüt Uysal, "Şu anda iyi bir noktaya geldik. Maratonun platin sınıfına geçme konusunda hedefimiz varsa aksaklık olmamalı. İşi sağlam tutma konusunda görev belediyedeki ekibimizde." diye konuştu.

Maratonun İstanbul'u dünyaya tanıtma adına en önemli spor organizasyonu olduğunu kaydeden Uysal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10, 15 ve 42 kilometrelik koşulara zaten profesyonel yarışçılar katılıyor. 8 kilometrelik koşu var. Bütün İstanbullular ailecek gelsin ki sporla iç içe olalım, sporla barışalım. Zaten bu seneki sloganımız "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" olacak. Maratonun ilk 7-8 içinde olmasıyla övünüyoruz ancak dünyada ilk sırada yer almalı. Organizasyondaki partnerlerimizle maraton, inşallah bu noktaya gelir."

Deegan: "İstanbulluları maratona bekliyoruz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi Colman Deegan, Vodafone olarak sağlıklı yaşama önem verdiklerini vurgulayarak, Türkçe yaptığı konuşmada, "Maratonda bu yıl sağlık için koşacağız. Bu yıl maraton daha da özel, 40. yaşını kutluyoruz. Herkes maratona katılabilir. 11 Kasım Pazar sabahı maratona katılın, kendiniz ve sağlığınız için küçük de olsa bir şey yapın. İstanbulluları maratona bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Deegan, Vodafone olarak sağlıklı yaşama önem verdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her işin başı sağlık düşüncesiyle, tüm paydaşlarımızı sağlıklı yaşamaya teşvik ediyoruz. Vodafone olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markamızın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyuyoruz. Herkes maratona katılabilir. Mükemmel bir manzara eşliğinde, bir kıtadan diğerine yürüyebilir ya da koşabilirsiniz. Değerli ortaklıklarından ötürü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve Spor İstanbul'a teşekkür ediyoruz.

Çintimar: "Maraton şimdi çok daha değerli"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun Türkiye'nin yaptığı en büyük spor organizasyonu olduğunu dile getirdi.

Federasyon olarak en büyük kitle hareketinin içinde olmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Çintimar, "Bu organizasyona hizmet etmekten gurur duyuyoruz. 96 kişiyle başlayıp 150 binleri geçen maraton, Türk atletizmi için önemli değerdir. Maraton şimdi çok daha değerli. Son 5 yılda kadın sporcularımız üç kez podyumu gördü. İnşallah yine podyumu görecekler." diye konuştu.

Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ise yeni hedeflerinin maratonu platin kategorisine çıkarmak olduğunu söyledi.

Aksu, "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" sloganıyla gerçekleştirilecek organizasyonda insanların, hareket kabiliyetinin farkına varmalarını ve bunu değerlendirmelerini istediklerini kaydetti.

100'den fazla ülkeden 30 bin koşucu katılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Vodafone 40. İstanbul Maratonu, 100'den fazla ülkeden 30 bin profesyonel koşucuyu bir araya getirecek.

Maraton, 40. yılında kadınlar ve erkeklerde son 2 yılın şampiyonlarını bir kez daha karşı karşıya getirecek. Geçen yıl maratonda 2.22.36'lık derecesiyle birinci gelen ve dünyada yılın en hızlı 18. kadın maratoncusu olan Kenyalı Ruth Chepngetich, 2016'da ilk sırada yer alan aynı ülkeden Agnes Barsosio da maratonda yarışacak.

Erkeklerde ise Fransa'yı temsil eden 2017 yılının şampiyonu Abraham Kiprotich, 2016'nın şampiyonu Azerbaycanlı Evans Kiplagat ile mücadele edecek.

4 kategoride koşulacak

Kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliği taşıyan maraton; 42,15 ve 10 kilometre koşularının yanı sıra halk koşusu olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirilecek.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayacak 42 kilometrelik maraton, Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Dikilitaş'ın önünde tamamlanacak.

Bu yıl Alman profesör Helmut Winter, tavşan atlet olarak maratonda diğer sporcuların tempo tutmasını sağlayacak.

Halk koşusu için kayıtlar, 1 Kasım Perşembe günü başlayacak. Kayıtlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren 42 spor tesisinde ve Taksim ile Bağdat caddelerindeki standlarda gerçekleştirilecek.

Bu arada yarışa kayıt yapacak tüm katılımcılara yarış esnasında derecelerini ölçecek, geri dönüşüm özelliğine sahip elektronik zamanlama çipi verilecek.