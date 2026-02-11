F.Bahçe'nin Al-Ittihad'tan N'Golo Kanté'yi kadrosuna katmasının yankıları devam ediyor. 20 yıl boyunca Suudi ekibinin formasını giyen eski futbolcu Mohammed Noor, Kanté'nin olaylı ayrılış sürecine dair perde arkası bilgileri paylaştı. Noor'un açıklamalarına göre yönetim, Fransız yıldıza bir yıllık yeni sözleşme teklif etti; ancak Kanté iki yıl konusunda ısrarcı oldu. Kulüp, aynı mali şartlarla (Yıllık 20 milyon euro) süreyi iki yıla çıkarsa da tecrübeli orta sahanın geri adım atmaması üzerine ipler koptu ve sözleşme feshi kararı alındı.

Bu ayrılığın Türk futbolunu yakından ilgilendiren bir diğer boyutu ise Fenerbahçe ve Youssef En-Nesyri oldu. Noor, Al-Ittihad'ın En-Nesyri transferini bitirmek için Kanté'nin gidişine onay verdiğini belirtti. Kış döneminde Al-Hilal'e giden Karim Benzema'nın boşluğunu Faslı golcüyle doldurmayı hedefleyen Ittihad, bu hamleyle hem teknik kadrosunu yapılandırdı hem de transfer maliyetini düşürdü.