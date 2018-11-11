40. Vodafone İstanbul Maratonu başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Spor İstanbul ve Vodafone tarafından bu yıl 40'ıncısı düzenlenen İstanbul Maratonu'nun startı verildi.

Maratonun startını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Spor İstanbul Genel Müdürü Abdulhalim Aksu ve Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan verdi.

2012 yılında Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından "Altın Kategori" kapsamına alınan Vodafone İstanbul Maratonu'nun startı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 300 metre gerisinden verildi.

1979 yılından bugüne kesintisiz olarak her yıl düzenlenen ve kıtalararası koşulan tek yarış olma özelliğine sahip İstanbul Maratonu; Tekerlekli Sandalye, 42K "Maraton", 15K , 10K, Halk Koşusu olmak üzere 5 ana kategoride koşuluyor.

İlk olarak 08.45'te Tekerlekli Sandalye ile yarışan engelli sporcuların startı verilirken, 09.00'da 42K ''Maraton" başladı. 09.15'te 15K, 09.30'da 10K, 09.45'te ise Halk Koşusu start alacak.