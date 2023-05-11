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Spor

45 maçta tam 30 gol! Fenerbahçe gol makinesiyle resmen anlaştı, şampiyonluk için geliyor

Bu sezon oynadığı oyun ile şampiyonluk iddiasından kısmen uzaklaşan Fenerbahçe gelecek sezon için önemli bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe kadrosuna katacağı yıldız isim ile adeta bir gol makinesine dönüşecek. İşte detaylar...

Star Gazetesi11 Mayıs 2023 Perşembe 18:47 - Güncelleme:
45 maçta tam 30 gol! Fenerbahçe gol makinesiyle resmen anlaştı, şampiyonluk için geliyor
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Jorge Jesus yönetiminde Süper Lig'e muhteşem bir giriş yapan ancak Dünya Kupası arasından sonra bir türlü ritim tutturamayan Fenerbahçe, gelecek sezon kadro çalışmalarına erkenden başladı. Sarı-lacivertli ekip yaz transfer döneminde ileri uca yapacağı Kyogo Furuhashi transfer ile gelecek sezon santrafor sorununu ortadan kaldırmayı planlıyor.

FENERBAHÇE'DEN KYOGO FURUHASHİ HAMLESİ

Fenerbahçe, sezon sonunda takım ile sözleşmesi bitecek olan Enner Valencia ve diğer santraforlarla yola devam etme konusunda anlaşma sağlanamamasının ardından düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekip Celtic forması giyen 29 yaşındaki Japon santrafor Kyogo Furuhashi'ni menajeri ile temasa geçti.

KYOGO FURUHASHİ SÜPER LİG YOLUNDA

Fenerbahçe, 29 yaşındaki deneyimli Japon oyuncu Kyogo Furuhashi'yi yakından takip ediyor. Sözleşmesi Mayıs 2025 tarihinde bitecek olan başarılı santrafor Kyogo Furuhashi için Fenerbahçe sezon sonunda İskoç ekibi Celtic'e resmi teklif götürmeye hazırlanıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Başarılı santrafor Kyogo Furuhashi, Celtic forması ile bu sezon çıktığı 45 resmi maçın 41'inde ilk 11'de başladı. 30 gol, 5 asistlik performans sergileyen Japon oyuncu Kyogo Furuhashi takımın gol yükünü sırtladı.

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