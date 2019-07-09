45 yılda 27 kupa aldı

GALATASARAY ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim’in Sarı-Kırmızılı kulübe transferinin üzerinden tam 45 yıl geçti. 8 Temmuz 1974 tarihinde Adana Demirspor’dan transfer edilen Terim, 1985 yılında jübilesini yapana kadar Sarı-Kırmızılı formayı giydi. Daha sonra teknik direktörlük yapmaya başlayan Fatih Hoca, Ankaragücü, Göztepe ve Milli Takım’daki görevlerinin ardından 1996’da Cim-Bom’un başına geçti.

ÜMİT MİLLİ’DE AKDENİZ ZAFERİ

Futbolculuğu döneminde G.Saray’da lig şampiyonluğu yaşamayan Terim, 3 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa (Cumhurbaşkanlığı Kupası), 2 Başbakanlık, 2 TSYD zaferi görürken, teknik direktör olarak 8 lig şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 3 Türkiye Kupası, 4 Süper Kupa ve 3 de TSYD Kupası’nın müzeye götürülmesinde baş rolü oynadı. Terim, G.Saray dışında ayrıca Ümit Milli Takım ile Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, A Milli Takım ile de Avrupa üçüncülüğü gibi başarılara imza attı.