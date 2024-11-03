İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2024 Pazar / 2 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,3122
  • EURO
    37,22
  • ALTIN
    3018.55
  • BIST100
    8885
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

46. İstanbul Maratonu koşuldu

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi. Erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazanırken, kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı.

AA3 Kasım 2024 Pazar 13:11 - Güncelleme:
46. İstanbul Maratonu koşuldu
ABONE OL

Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu'nu elit erkeklerde Etiyopyalı atlet Dejene Debela kazandı.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen, Türkiye İş Bankası sponsorluğundaki 46. İstanbul Maratonu gerçekleştirildi.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, Anadolu yakasından başlayıp, Avrupa yakasında son buldu.

42 kilometrelik maratonda elit erkekler kategorisinde Etiyopyalı Dejene Debela ipi önde göğüsledi. Debela, yarışı 2.11.40'lık dereceyle tamamladı.

Etiyopyalı sporcuyu 2.11.55'lik derecesiyle Kenyalı Matthew Samperu takip etti. Maratonun favorileri arasında gösterilen Kenyalı Kenneth Kiprop Kipkemoi ise 2.12.07'lik derecesiyle üçüncü oldu.

KADINLARDA BAHREYNLİ JEBET KAZANDI

46. İstanbul Maratonu'nda elit kadınlar kategorisinde Bahreynli atlet Ruth Jebet ilk sırada yer aldı.

Jebet, maratonu 2.24.45'lik derecesiyle kadınlar arasında ilk sırada gelen atlet oldu. Etiyopyalı sporculardan Erge Diro 2.33.37'lik dereceyle ikinci, Ayantu Abdi ise 2.33.49'luk derecesiyle üçüncü sırada geldi.

HÜSEYİN CAN ALTINCI OLDU

Milli atlet Hüseyin Can, maratonu altıncı tamamladı.

Yarışı 2.14.34 ile tamamlayan Hüseyin, elit erkeklerde ilk 10'a giren tek Türk atlet oldu.

Ömer Alkanoğlu 2.20.43'lük dereceyle Türk sporcular arasında ikinci, genel sıralamada 11. sırada geldi. Halil Yaşın ise 2.23.43'lük derecesiyle yarışı Türkler arasında üçüncü, genel sıralamada 12. bitirdi.

TEKERLEKLİ SANDALYE VE 15 KİLOMETRE YARIŞLARI SONUÇLARI

Organizasyon kapsamında tekerlekli sandalye ve 15 kilometre yarışları da yapıldı.

Tekerlekli sandalye kategorisinde erkeklerde Ömer Cantay 2.40.05, kadınlarda ise Zübeyde Süpürgeci 2.51.42'lik derecesiyle ilk sırayı aldı.

Erkekler 15 kilometrede ise Abdullah Tuğluk 48.41'lik derecesiyle yarışı ilk sırada bitirdi. Kadınlarda da Meksika'dan Argentina Valdepenas Cerna 56.31 ile ilk sırada geldi.

  • İstanbul Maratonu
  • Dejene Debela
  • Ruth Jebet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.