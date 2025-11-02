İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Kasım 2025 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı
Spor

47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı

47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı.

AA2 Kasım 2025 Pazar 11:41 - Güncelleme:
47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı
ABONE OL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı.

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 47. kez koşuldu.

Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu.

Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela ise 2 saat 10 dakika 23 saniyeyle ikinci oldu.

Koşuyu 2 saat 10 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayan Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise üçüncü sırayı aldı.

- İlk 10 sırada iki milli atlet

İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet ilk 10 sırada yer aldı.

Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu.

Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.

Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11. olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14. sırada tamamladı.

  • Rhonzas Lokitam Kilimo
  • 47 İstanbul Martonu
  • atlet

ÖNERİLEN VİDEO

Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.