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5 haftada dipten zirveye

Abdullah Avcı yönetimindeki Siyah-Beyazlılar, Süper Lig’in ilk 6 haftasını 5 puanla 16. sırada kapattı. Beşiktaş, son 5 maçta ise 4 galibiyet, 1 beraberlik alıp liderle aradaki farkı 3 puana düşürdü.

  • Star Spor
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BEŞİKTAŞ nereden nereye!.. Süper Lig’de sezona Şenol Güneş’in yerine Abdullah Avcı’yı teknik direktörlüğe getirerek giren Siyah-Beyazlılar, ilk 6 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 5 puan topladı ve son sezonların en kötü başlangıcına imza attı. Bu dönemi zirvenin 9 puan gerisinde 16’ncı basamakta düşme hattında geçen Kartal, kötü sonuçlar yüzünden Başkan Fikret Orman’ın olağanüstü kongreye giderek görevi bırakma kararı almasına yol açmıştı.

KARTAL SAVUNMASIYLA YÜKSELİŞE GEÇTİ

Abdullah Avcı yönetimindeki Beşiktaş, son 5 haftada ise hem Ahmet Nur Çebi’yi başkanlığa getirdi hem de aldığı 4 galibiyet ve 1 beraberlik neticesinde 13 puan topladı ve 11. hafta sonunda liderle arasındaki puan farkını 3’e indirerek şampiyonluk yarışında “ben de varım” dedi. Avcı’nın talebelerin dipten zirveye çıkmasında savunmasının önemli payı oldu. İlk 6 haftalık bölümde 8 gol atıp 12 gol yiyerek eski 4 averajda olan Kartal, son 5 maçta ise 6 gol atarken, sadece 1 gol yedi.

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