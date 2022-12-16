İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2022 Cuma / 23 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6507
  • EURO
    19,8925
  • ALTIN
    1068.13
  • BIST100
    5245.8
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 5 isim ile yeni sözleşme! Fenerbahçe harekete geçti...
Spor

5 isim ile yeni sözleşme! Fenerbahçe harekete geçti...

Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, dış transfer ile birlikte iç transfere de öncelik vererek takımda sözleşmelerinin sonuna gelen 5 isme yeni sözleşme teklif edecek.

Sabah16 Aralık 2022 Cuma 09:53 - Güncelleme:
5 isim ile yeni sözleşme! Fenerbahçe harekete geçti...
ABONE OL

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Ezgjan Alioski, Enner Valencia ve Altay Bayındır'ın yanı sıra İsmail Yüksek ve Miguel Crespo gibi kontratı olan isimlerle de görüşme masasında. Pazarlıklarda son durum şöyle:

Jorge Jesus, bu sezon kiralık olarak oynayan tecrübeli sol bekten memnun. Kanarya sezon sonu serbest kalacak Alioski ile yeni anlaşma yapmak istiyor.

Mukavelesi haziran ayında bitecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu golcü ile 2 yıllık yeni kontrat için görüşme yapılıyor.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek. 4 yıllık kontrat teklif edildi; cevap bekleniyor.

Portekizli'nin 2024'e kadar imzası var. Ancak şimdiden transferin gözdesi ve daha uzun süreli bir kontrat için görüşmeler sürüyor.

İsmini Avrupa'da da duyuran genç futbolcuyu F.Bahçe bırakmayacak. 2025'e kadar mukavelesi bulunan İsmail'in, yıllık 250 bin TL'lik ücreti iyileştirilecek ve süresi uzatılacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.