5. İslami Dayanışma Oyunları 2021’de Konya’da

20.12.2019 10:19 - Güncelleme: 20.12.2019 10:19

İslam İşbirliği Teşkilatı İslami Dayanışma Spor Federasyonu tarafından 4 yılda bir gerçekleştirilen İslami Dayanışma Oyunlarının beşincisi 2021 yılında Konya’da düzenlenecek.

Organizasyonun tanıtımı ve ev sahibi ülke anlaşma imza töreni Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2021 yılı yaz aylarında gerçekleştirilecek ve 15 gün sürecek oyunların İslam dünyasının en kapsamlı, en büyük ve en değerli organizasyonu olarak birlik ve beraberliğe vesile olmasını diledi. Altay, “Sporun barış, kardeşlik ve hoşgörü olduğunu düşünüldüğünde 5. İslami Dayanışma Oyunları Konya’ya çok yakışıyor. Bu önemli organizasyonun ülkemize ve şehrimize kazandırılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanına, Gençlik ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener, oyunların İslam ülkeleri arasındaki birliği, dostluğu ve kardeşliği sağlamak adına çok önemli olduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, “Ay-yıldızlı bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırmaya bu organizasyon ile de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, “İlimize çok büyük katkısı olacak ve uzun yıllar gençlerimizin büyük ihtiyaçlarını giderecek büyük bir organizasyon olacak” dedi.

KARDEŞLİĞİMİZ VE DOSTLUĞUMUZ GÜÇLENECEK

İslami Dayanışma Spor Federasyonu 1. Başkan Yardımcısı Col. Hamad Kalkaba Malboum, “2021 yılı Konya 5. İslami Dayanışma Oyunlarının imza törenini Konya’da yapmak benim için büyük bir onurdur. Bu organizasyon kardeşliğimizi ve dostluğumuzu güçlendirecek” cümlelerini kullandı.

DÜNYA ÇAPINDA MUAZZAM BİR FARKINDALIK ORTAYA KOYACAĞIMIZA İNANIYORUM

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da “Konya’mızın bu önemli organizasyona bu güzel ev sahipliğine layık en güzide şehir olduğuna yürekten inanıyorum. İnşallah bütün beklentileri en güzel şekilde karşılayacağız. 2021’de Konya’nın muhteşem ev sahipliğini tüm dünyaya hep birlikte ispat edeceğiz. Sizlerin destekleriyle İslami Dayanışma Oyunlarının değer odaklı bir ortak proje olarak dünya çapında muazzam bir farkındalık ortaya koyacağına yürekten inanıyorum” dedi.

OYUNLARIN LOGOSU TANITILDI İMZALARI ATILDI

Konuşmaların ardından 5. İslami Dayanışma Oyunlarının logosunun tanıtıldığı animasyon gösterimi yapıldı. Ardından protokol üyeleri tarafından organizasyonun Konya’da yapılmasını tescilleyen ev sahibi ülke anlaşmasının imzaları atıldı.