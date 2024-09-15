İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Eylül 2024 Pazar / 12 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9008
  • EURO
    37,6352
  • ALTIN
    2809.65
  • BIST100
    9685.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • 5 maçta 4 mağlubiyet! Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK kayıplarda
Spor

5 maçta 4 mağlubiyet! Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK kayıplarda

SüperLig'de milli aranın ardından 5'inci hafta maçında evinde Başakşehir FK'yı konuk eden Bodrum Futbol Kulübü, son dakikada yediği golle rakibine 1-0 mağlup oldu.

DHA15 Eylül 2024 Pazar 11:22 - Güncelleme:
5 maçta 4 mağlubiyet! Süper Lig'in yeni ekibi Bodrum FK kayıplarda
ABONE OL

Bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de boy gösteren yeşil-beyazlılar 5 maçta 4'üncü yenilgisini yaşadı. Teknik direktör İsmet Taşdemir, alınan mağlubiyete rağmen maçın genelinde çok doğru işler yaptıklarını dile getirdi. Pozisyonları değerlendiremediklerini anlatan tecrübeli teknik adam, "Oyuncu kardeşlerim bence yapabilecekleri her şeyi yaptılar ama kazanamadık" diye konuştu.

Bodrum FK olarak 5 maçta ilk kez 4 yenilgi aldıklarını dile getiren İsmet Taşdemir şöyle konuştu:

"Bu ilk kez başımıza geliyor. Göztepe maçında oynadığımız oyun hariç diğer karşılaşmalarda gösterdiğimiz performans umut verici. İki idmanla maça çıkmak zorunda kalan arkadaşımız vardı. Bir idmanla maça çıkmak zorunda kalan, yeni gelen arkadaşlarımız vardı. Yeni transferlerimizin takımı tanıması gerekiyor. Uyum sorunu azaldıkça, takım beraber oynadıkça daha iyi performans vereceğiz. Sabırla çalışmayı sürdüreceğiz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.