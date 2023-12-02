5 madde ile Beşiktaş'ın Club Brugge faciası!

Beşiktaş, evinde Club Brugge'den 5 gol yiyerek tarihi bir hezimet yaşadı. Takımın neden bu hale düştüğü sorgulanırken bağıra bağıra 'Geliyorum' diyen faciada, herkesin payı vardı. İşte madde madde siyah-beyazlıların dibe vuruş hikâyesi:

1.YAPILAN TAKVİYELER VERİMSİZ KALDI

10 oyuncu transfer edildi. Amartey, Chamberlain, Rebic, Bailly ve Gökhan İnler, hazır gelmeyen oyunculardı. Ayrıca, fizik kalitesi düşük futbolcular kadroya katıldı. Stopere doğru tercih yapılmaması ve 10 numara alınmaması sıkıntı yarattı. Onana, Tayfur, Bakhtiyor, Rashica ve Emrecan da takıma verim sağlayamadı.

2.TEMPO BİR TÜRLÜ ARTIRILAMADI

Fizik kapasitesi düşük oyuncular, Konferans Ligi nedeniyle erken başlayan sezonda takımın tempo artırmakta zorlanmasına neden oldu. Kondisyon yetersiz kaldı.

3.HIRVATLARIN YÜKLEMESİ DAĞITTI

Burak Yılmaz'ın ekibine dahil ettiği Vukas ve Modric, takımın iyi çalışmadığını düşündü ve sezon devam ederken takıma yükleme yaptırdı. Ağır idmanlar, hiç adale problemi yaşamayan oyuncuların dahi tek tek sakatlanmasına neden oldu. Son 1.5 ayda bu nedenle adalesinde problem olan isimlerin sayısı çift haneye kadar ulaştı.

4.SAKATLANAN GERİ DÖNEMEDİ!

Tedavi sürecindeki oyuncuların bazıları, takıma dönmeye hazırlanırken yeniden ağrı şikâyetinde bulundu. Bu durum geri dönüşleri çok fazla uzattı.

5. AİDİYET DUYGUSUNU YİTİRDİLER

Sezonu Avrupa'daki seri galibiyetlerle açan Beşiktaş'ta işler kötü giderken oyuncu grubu reaksiyon veremedi. Bazı futbolcuların takıma aidiyeti sorgulanmaya başlandı. Ağrı şikâyetleri sunan bazı oyuncuların da "İstese oynar" durumunda olmalarına rağmen maçlardan kaçtığı ileri sürüldü.