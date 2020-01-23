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Spor

Werder Bremen ve Wolfsburg, Max Kruse için Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro ödemeye hazır

Fenerbahçe'nin Alman oyuncusu Kruse için Werder Bremen ve Wolfsburg'un devrede olduğu belirtildi.

23.01.2020  10:37 - Güncelleme: 23.01.2020  10:38

TM Dijital Haber Merkezi

Limit aşımı problemleri sebebiyle transfer ettiği oyunculara lisans çıkaramayan Fenerbahçe’de Max Kruse için iki Alman kulübünün devreye girdiği öğrenildi.

KRUSE'YE ESKİ TAKIMLARI KAPILARINI AÇTI

Fenerbahçe’de inişli çıkışlı performans sergileyen Max Kruse’nin takımdan ayrılmasını istemeyen Ersun Yanal’ın yönetime ‘kesin olarak kalmalı’ talimatı verdiği öğrenilirken Werder Bremen ve Wolfsburg’un girişimlerini sürdürdüğü belirtildi. Milli futbolcu Yunus Mallı’yı Union Berlin’e gönderen Wolfsburg’un orta sahada oluşan boşluğu Kruse’yle doldurmak isterken, ligde kötü günler geçiren Werder Bremen’in de eski futbolcuları için temaslarını sıklaştırdığı ifade edildi.

Kruse için 5 milyon euro’luk teklifte bulunan her iki kulübün Başkan Ali Koç’tan haber beklediği kaydedilirken, sarı lacivertli yönetimin Alman 10 numarayı bırakmak istemedikleri bildirildi. Bu sezon 15 maçta forma giyen 31 yaşındaki Kruse 3 gol 6 asist yapma başarısını gösterdi.

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