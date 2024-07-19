Türk futbolunun kalbi dün Ankara'da attı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı için yapılan seçimde iki aday yarıştı. Daha önce adaylığını açıklayan Servet Yardımcı çekildiği için bu seçimde yer almadı. Genelde barış ve dostluk ortamının hakim olduğu seçimi, UEFA'nın iki gözlemcisi de takip etti. İki başkan adayının konuşması da son derece centilmence geçti. Fenerbahçe açık ve net bir şekilde iki başkanı da desteklemediğini beyan ederken, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Hacıosmanoğlu'nun yanında olduklarını deklare etti.

BAŞKANLARA CEZA VERİLMEYECEK

Vaatleri konuşulan yeni Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, "Hakemler insani hata yapabilir. Ancak bunun dışında bir hata olursa hakemleri önce eleştiren ben olacağım. İlk açıklamayı ben yapacağım. Hakemler takdir hakkı kullanabilir. Bu normal bir şey ama böyle bir hak kullanacaklarsa bunu güçlüden yana kullanmamalarını isteyeceğim" dedi. Hacıosmanoğlu ayrıca başkanlara yaptıkları açıklamalar nedeniyle verilen hak mahrumiyeti ve para cezası uygulamasına da son vereceğini ilan etti.

YÖNETİM 3 YIL GÖREV YAPACAK

Konuşmaların ardından başlayan başkanlık seçimi 7 sandıkta oy kullanılmasıyla tamamlandı. 17.45'te kapanan sandıklardan sonra oy sayımına geçildi. 321 delegenin 281'i seçime katıldı. Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Büyükekşi, 129 oy aldı. 18 beyaz oy kullanıldı. 1, 2 ve 6 numaralı sandıklar için yapılan itirazlar sonucu değiştirmedi. 4. sandık sonunda önde olan Büyükekşi özellikle 6. sandığın açılmasıyla büyük hayal kırıklığı yaşadı ve 5 oy farkla ipi göğüsleyen Hacıosmanoğlu oldu. Hacıosmanoğlu 3 yıl TFF'yi yönetecek.