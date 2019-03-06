5 sene daha anlaşması var
MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son dönemde Beşiktaş’ın yeni teknik patronluğu için öne çıkan isimlerden birisi oldu.
- StarSpor
MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son dönemde Beşiktaş’ın yeni teknik patronluğu için öne çıkan isimlerden birisi oldu. Ancak Avcı, ocak ayında Turuncu-Lacivertli yönetim ile sözleşme yenilemişti. Yapılan yeni anlaşma ile Abdullah Avcı, sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim yeni dönemde Avcı’yı takımın başına getirmek için önce başarılı çalıştırıcı ile anlaşmak, sonra da Başakşehir yönetimini ikna ederek, 5 yıllık sözleşmeyi feshettirmek zorunda.
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