5 sene daha anlaşması var

MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, son dönemde Beşiktaş’ın yeni teknik patronluğu için öne çıkan isimlerden birisi oldu. Ancak Avcı, ocak ayında Turuncu-Lacivertli yönetim ile sözleşme yenilemişti. Yapılan yeni anlaşma ile Abdullah Avcı, sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmıştı. Siyah-Beyazlı yönetim yeni dönemde Avcı’yı takımın başına getirmek için önce başarılı çalıştırıcı ile anlaşmak, sonra da Başakşehir yönetimini ikna ederek, 5 yıllık sözleşmeyi feshettirmek zorunda.