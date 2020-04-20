'5 sene transfer yasaklansın'

20 Nisan 2020 Pazartesi 16:38 - Güncelleme: 20 Nisan 2020 Pazartesi 16:38

Beşiktaş'ta yöneticilik yapmış isimlerden Sinan Vardar, koronavirüs sürecinde Süper Lig kulüplerinin durumunu ve yapılması gerekenleri anlattı. İşte Sinan Vardar'ın Sabah Gazetesi'ne yaptığı açıklamaların bir bölümü...

"DEVLETİN YAPTIĞI TESİSLERİN DEĞERİ BİLİNMELİ"

SORU: Kulüpler, "Oyuncuların paralarını indirmekten başka çaremiz yok" diyor. Siz yıllarca kulüpleri ekonomik anlamda çok ciddi paralar harcadıkları için uyardınız ve 'Altyapıya önem verin' dediniz. Gelinen şu noktada süreci nasıl yorumluyorsunuz?

Kulüplerin durumu facia... Ben bunları yıllardır söyleyen nadir insanlardan biriyim. Bu nedenle de vicdanım rahat... Artık bundan sonra harcamaları düşürmekten başka çözüm yok. Peki nereden başlamak lazım? Devlet en büyük yatırımlarından birini spora yaptı. Çok önemli statlar ve tesisler kazandırıldı. Bunun değeri bilinmeli. En başta TFF... Kulüpler taraftarların isteğine göre idare ediliyor. TFF seçimlerinde de kulüplerin delegeleri tabii ki başkanların yörüngelerindeki insanlar olduğu için yönetimler böyle belirleniyor. Eğer ekonomistlerden teşkil edilen bir TFF olursa, daha iyi tedbirler alınabilir.

"5 SENE TRANSFERİN YASAKLANMASI LAZIM"

Süratle üretime dönüp altyapıdan futbolcu yetiştirmek ve popülist baskılara aldırmadan reformları gerçekleştirmek gerekiyor. Hatta belki 5 sene transferin yasaklanması lazım. Alt liglerde de aynı düzensizlik ve vurdumduymazlık var. Bize bir can simidi lazım. Eğer altyapıya önem verilirse, Türk futbolu en kısa sürede yaralarını sarar. Üretirsek beladan kurtuluruz. İnanın bana, dünyanın en yetenekli oyuncuları Brezilyalılar değil, bizim gençlerimiz... Aynı bor madeni gibi Türk gençleri dünyanın en büyük futbol madenidir. Yaşadığımız bu musibetten sonra inşallah buna dönerek futbolumuzu kurtarırız.

"NURİ ŞAHİN FEDERASYON'DA OLMALI"

SORU: Futbol Federasyonu'nun başında olsanız, şu anda ne gibi tedbirler alırdınız?

Ekonomik önlemleri almak şart. Ben TFF'ye Nuri Şahin'i başdanışmanım olarak alırdım. Hem ekonomi eğitimi alıyor hem de futbolun içinden gelen biri. Yabancı transferini serbest bırakırdım ama sadece 20 yaşından küçük oyunculara... Yetenekli oyuncuları bulur yetiştirir, A takıma alırsın. Bunlardan daha sonra en yeteneklileri Türk vatandaşlığına geçirip Milli Takım'da da faydalanabilirsin. Ayrıca 2'nci, 3'üncü ve BAL liginde de en az 3 tane 20 yaşından küçük yabancıya müsaade edilmeli. Mesela bakıyoruz, Barcelona 15-16 yaşında 72 tane futbolcu almış yetiştirmek için. Ben yıllardır bunları yetkililerle konuşup örnekler veriyorum ama hâlâ bir adım atılmadı.

"FİKRET ORMAN YÖNETİMİ BEŞİKTAŞ İÇİN KARA BİR LEKEDİR"

SORU: Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, kulüpten mal kaçırmanın hainlik olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta neler oluyor?

Kendisine 'Günaydın' diyeceğim... Konuşmasında dikkat ederseniz 'Serdar Bilgili hariç' gibi bir lafı da var. Buna katılmıyorum. Bilgili başkan olduğu zaman Hasan Arat da seçimde adaydı. Hasan Bey kazansa, futbolu ben idare edecektim. Ama o kongreyi sahte oylarla Bilgili kazandı. Sonra ne oldu, 35 milyon dolar borçla bıraktı. Yıldırım Demirören geldi. 10 milyon Euro'ya futbolcular alındı. Delgado bedavaya gelecekti, 15 milyon Euro'ya alındı. Ama Yıldırım Bey hata yapmış olsa da kendisi adına hiç menfaat sağlamadı. Fikret Orman yönetimi ise Beşiktaş için kara bir lekedir. Bunda büyük yolsuzluklar da var. Şimdi borç 3 milyar…