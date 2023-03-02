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Spor

5 Süper Lig ekibine PFDK'dan para cezası

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Kayserispor ve MKE Ankaragücü'ne çeşitli gerekçelerle para cezası verdi.

AA2 Mart 2023 Perşembe 20:13 - Güncelleme:
5 Süper Lig ekibine PFDK'dan para cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 5 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, "saha olayları", "çirkin ve kötü tezahürat" ile "sportmenliğe aykırı hareket" gibi farklı gerekçelerle Galatasaray'a 126 bin lira, Beşiktaş'a 112 bin lira, Trabzonspor'a 56 bin lira, Yukatel Kayserispor'a 21 bin lira ve MKE Ankaragücü'ne de 56 bin lira para cezası verdi.

Kurul, yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Galatasaray, Beşiktaş ve MKE Ankaragücü'nün bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha müsabakası için elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bloke etti.

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