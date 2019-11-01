5 yerli Aslan sahnede

GALATASARAY’DA beklenen Türkoyuncu rotasyonunun bugün hayata geçmesi bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Terim, 1-0 kaybedilen Beşiktaş maçının ardından, “Bazı oyuncular son şanslarını kullanıyor. Türk oyunculara haksızlık etmiş olabilirim. Ama bundan sonra daha çok göreceksiniz” açıklaması yaparken revizyon sinyalleri vermişti.

ORTA ALAN DEĞİŞİYOR

Terim’in bugün Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta 5 Türk oyuncuyu sahaya süreceği ifade ediliyor. Tecrübeli çalıştırıcız Mariano’nun yerine sağ bekte Şener’i, Nagatomo’nun yerine de sol bekte Emre Taşdemir’i sahaya sürmeyi planlıyor. Feghouli, Belhanda ve Lemina da orta alanda kesik yiyen isimler olurken, Emre Mor, Ömer Bayram ve Adem 11’e monte edilecek.

4-4-2’YE DÖNECEK

Sarı-Kırmızılı takımın teknik patronunun bir ihtimal Ömer Bayram’ın yerine Taylan Antalyalı’yı da sahaya sürebileceği ifade ediliyor. Fatih Hoca’nın sistemde de bir oynama yaparak Rize karşılaşmasında 4-4-2’yi deneyebileceği ve Andone ile birlikte Adem Büyük’ü forvette oynatmayı düşündüğü de kaydedildi. Cezalı Marcao’nun yerine ise Donk görev yapacak.